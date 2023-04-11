В Мининфраструктуры заявили о критическом состоянии зернового соглашения: Россия нарушила условия

Представители России не стали проверять три корабля в рамках зерновой сделки, фактически заблокировав движение суден. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в комментарии The Guardian.

В рамках соглашения представители РФ, Турции и ООН проверяют судна, которые следуют из и в украинские порты. Совместная комиссия согласовывает названия подлежащих проверке кораблей.

Однако 11 апреля никакие инспекции не состоялись. Дело в том, что украинская сторона подала названия трех сухогрузов, но россияне вычеркнули их и подали другие судна из текущей очереди, насчитывающей 50 кораблей. В результате ни одно судно не смогло продолжить свой путь.

"Сегодня у нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – высказался чиновник.

Васьков добавил, что Киев срочно поднял вопрос о нарушениях в ООН и Турции.

По его словам, если противостояние по соглашению продолжится, мировые цены на продукты питания, вероятно, возрастут на 15%. При этом украинские фермеры снова будут вынуждены делать запасы зерна, как прошлым летом, и столкнутся с серьезными финансовыми трудностями.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение продлили на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь идет, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

В России заявляли, что если препятствия для поставок ее зерна и удобрений не будут устранены, Украина будет вынуждена экспортировать свое продовольствие наземным транспортом.

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