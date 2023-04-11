Экспорт зерна через "зерновой коридор" за неделю уменьшился на четверть

Через морские порты Одесской области в течение 36 недели работы "зернового коридора" (3 - 9 апреля) было экспортировано 655,9 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 23% меньше, чем было отгружено неделю назад.

При этом количество судов, загруженных за эту неделю, уменьшилось на 4 до 16 единиц, пишет ЦТС.

Сообщается, что тенденция к блокированию работы "зерновой инициативы" со стороны российской стороны сохраняется из-за затягивания инспекции стоящих в очереди судов.

С третьего по девятое апреля среднедневной показатель прохождения инспекции судов составил 2,3 судна. В то же время, ранее этот показатель был 5,5 судов в день.

Основными продуктами экспорта являлись: кукуруза (57%); пшеница (30%); подсолнечное масло (6%).

Украинская продукция отправилась в страны Азии (Китай и Турция), Европы (Испания, Италия и Нидерланды) и Африки (Ливия, Египет).

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 9 апреля 2023 удалось экспортировать 27,4 млн т продукции АПК.

В результате морской блокады морпортов, недостаточной пропускной способности на западных пограничных переходах, переполненности европейских портов и ограниченной возможности принимать грузы в полном объеме Украина теряет валютную выручку, - влияние испытали, в частности, агропромышленный комплекс и горно-металлургический комплекс.