Из-за блокады украинских портов промышленное производство упало вполовину

В результате морской блокады морпортов, недостаточной пропускной способности на западных пограничных переходах, переполненности европейских портов и ограниченной возможности принимать грузы в полном объеме Украина теряет валютную выручку, - влияние испытали, в частности, агропромышленный комплекс и горно-металлургический комплекс.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Согласно сообщению, за время работы зернового соглашения Украина поставила 25 млн тонн агропродукции на нужды мира, 18 марта соглашение было продлено, но российская сторона систематически задерживает проверку судов.

ЕБА отмечает, что загруженность большинства предприятий упала более чем на 50% от довоенного уровня, предприятия работают в убыток. Не полностью использованным остается и агропотенциал: около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции не было отгружено на международные рынки.

Полное разделение морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов позволит Украине создать условия для роста промышленного производства и ВВП, станет фактором стабилизации курса гривны.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к ООН и Турции, Министерству иностранных дел и вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову с предложением объединить усилия и способствовать реализации стратегии разблокирования морпортов Черного моря.

Напомним, что в 2022 году промышленное производство в Украине упало на 36,9%, хотя в 2021 году оно выросло на 1,9%.