ЕБА призывает Кабмин разблокировать растаможку лекарств для гумпомощи, ввезенных как коммерческий груз

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабинет министров срочно разблокировать растаможку и последующую поставку учреждениям здравоохранения лекарственных средств в качестве гуманитарной помощи, которые были ввезены на таможенную территорию Украины как коммерческий груз и находятся на таможенных складах.

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Как говорится в сообщении ЕБА, по данным компаний-членов Комитета по здравоохранению ассоциации, уже около месяца на границе заблокировано таможенное оформление 229,2 тысячи упаковок необходимых лекарственных средств стоимостью более 56 миллионов гривен.

Среди них – обезболивающие, онкологические препараты, иммуносупрессивные препараты для лечения больных в до- и послеоперационный период трансплантации, сердечно-сосудистые, нестероидные противовоспалительные средства, офтальмологические препараты, антидепрессанты, антибактериальные лекарственные средства, антигистаминные препараты, ингибиторы, гормоны.

Соответственно, 20 получателей гуманитарной помощи, а именно клинические больницы, медицинские центры и большое количество пациентов в Украине не имеют возможности получить необходимые лекарства по их запросу в качестве гуманитарной помощи.

Отмечается, что для решения проблемы необходимо лишь внести соответствующие изменения в постановление правительства №174 от 1 марта. Оно регламентирует вопрос пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения.

Однако в этом документе не урегулирован вопрос пропуска, таможенного оформления и выдачи гумпомощи, ввезенной до введения военного положения как коммерческий груз, находящейся на таможенных складах, но которую владельцы груза (доноры), в частности компании-члены ЕБА, захотели передать в качестве именно гумпомощи.

Компании-члены ЕБА сообщают, что таможенные органы не хотят растаможивать гумпомощь, ввозимую как коммерческий груз, из-за отсутствия такого основания в постановлении №174.

В то же время Министерство социальной политики и военные администрации сообщают представителям компаний и таможенных складов об отсутствии отдельной процедуры согласования предоставления такой гумпомощи и ссылаются на необходимость применения постановления №174.

Соответственно, в ассоциации призывают не только Кабмин, но и Минсоцполитики и Государственную таможенную службу посодействовать скорейшему растаможиванию лекарственных средств в качестве гумпомощи, ввезенных во время военного положения в качестве коммерческих грузов.

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