Еврокомиссия отменила пошлины и НДС на гуманитарную помощь Украине

Европейская Комиссия 1 июля отменила таможенные пошлины и НДС на все товары, импортируемые в ЕС из третьих стран и предназначенные для предоставления гуманитарной помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской Комиссии.

"Европейская Комиссия сегодня приняла решение, позволяющее странам-членам временно отменять таможенные пошлины и НДС на импорт из третьих стран предметов питания, а также одеял, палаток, электрических генераторов и другого оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения украинцев, пострадавших от войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято по запросу стран-членов ЕС и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В Еврокомиссии подчеркивают, что с начала войны более 14 миллионов человек, или около 30 процентов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Более 6,2 миллиона украинцев прибыли в ЕС, еще около восьми миллионов человек, стали внутренне перемещенными лицами.

Эти обстоятельства оказывают давление на страны-члены ЕС, которые продолжают оказывать гуманитарную помощь большому количеству беженцев, а также перемещенным лицам для предотвращения голода и болезней.

Отмечается, что таможенные пошлины и НДС отменены для товаров, импортируемых в страны ЕС с участием государственных учреждений, включая больницы и местные органы власти, или благотворительными или гуманитарными организациями, действующими по разрешению национальных органов власти.

Указанное решение дополняет правила относительно взыскания НДС, которые были приняты в апреле текущего года и позволили странам-членам делать исключения относительно сборов для внутренних поставок товаров и предоставления услуг, предназначенных для помощи жертвам чрезвычайных происшествий.

"Отмена таможенных пошлин и НДС поможет странам-членам оказывать помощь украинцам, находящимся в ЕС или в своей стране, путем упрощения доставки предметов жизнеобеспечения. Это абсолютно правильные действия", - заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Отметим, Европейский союз выделяет еще 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме превысили 700 млн евро с момента военного вторжения страны-агрессора РФ.