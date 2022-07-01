Єврокомісія скасувала мита та ПДВ на гуманітарну допомогу Україні

Європейська Комісія 1 липня скасувала мита та ПДВ на всі товари, що імпортуються до ЄС з третіх країн та призначені для надання гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від війни.

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Про це повідомляє прес-служба Європейської Комісії.

"Європейська Комісія сьогодні ухвалила рішення, що дозволяє країнам-членам тимчасово скасовувати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн предметів харчування, а також ковдр, наметів, електричних генераторів та іншого обладнання, призначеного для життєзабезпечення українців, які постраждали від війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалено на запит країн-членів ЄС і діятиме до 31 грудня 2022 року.

У Єврокомісії наголошують, що з початку війни понад 14 мільйонів людей, або близько 30 відсотків українців, були змушені залишити свої будинки.

Понад 6,2 мільйона українців прибули до ЄС, ще близько восьми мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами.

Ці обставини чинять тиск на країни-члени ЄС, які продовжують надавати гуманітарну допомогу великій кількості біженців, а також переміщеним особам для запобігання голоду та хворобам.

Зазначається, що мита та ПДВ скасовані для товарів, що імпортуються до країн ЄС за участю державних установ, включаючи лікарні та місцеві органи влади, або благодійними чи гуманітарними організаціями, що діють за дозволом національних органів влади.

Зазначене рішення доповнює правила щодо стягнення ПДВ, які були прийняті у квітні поточного року та дозволили країнам-членам робити винятки щодо зборів для внутрішніх поставок товарів та надання послуг, призначених для допомоги жертвам надзвичайних подій.

"Скасування мит та ПДВ допоможе країнам-членам надавати допомогу українцям, які перебувають у ЄС чи у своїй країні, шляхом спрощення доставки предметів життєзабезпечення. Це абсолютно правильні дії", - заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Зазначимо, що Європейський союз виділяє ще 205 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Таким чином, загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС та вартість допомоги у натуральній формі перевищили 700 млн. євро з моменту військового вторгнення країни-агресора РФ.