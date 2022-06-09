ЕС выделит дополнительные 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Европейский союз выделяет еще 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме превысили 700 млн евро с момента военного вторжения страны-агрессора РФ.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Больше ста дней мы являемся свидетелями ненужных страданий и бесчисленных нарушений международного гуманитарного права. В этот кризисный момент наш долг — поддержать самых уязвимых. Мы быстро отреагировали, значительно расширив свое присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют еду, воду, здравоохранение, жилье, защиту и денежную помощь", – сказал комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич в ходе визита в Украину.

Он заявил, что ЕС сегодня выделяет Украине еще 205 миллионов евро гуманитарной помощи. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме достигают более 700 миллионов евро, из которых 13 миллионов евро направлено на проекты в соседней Молдове.

Деньги пойдут на создание временных городков для людей, потерявших свои дома во время войны, и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.

"Есть две приоритетные проблемы: подготовка к зиме из-за того, что было разрушено такое большое количество домов, и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Она продолжает ухудшаться. Мы пытаемся разработать решение, как помощь может дойти до временно оккупированных регионов", — сказал еврокомиссар.

С начала российского вторжения гуманитарные нужды в Украине выросли до беспрецедентного уровня. По данным ООН, до 15,7 миллионов человек на сегодняшний день нуждаются в гуманитарной помощи.

Отметим, Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сегодня посетил Ирпень и заявил, что решительно осуждает умышленные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.