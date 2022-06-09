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ЕС выделит дополнительные 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине

ЕС выделит дополнительные 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Европейский союз выделяет еще 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Европейский союз выделяет еще 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме превысили 700 млн евро с момента военного вторжения страны-агрессора РФ.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Больше ста дней мы являемся свидетелями ненужных страданий и бесчисленных нарушений международного гуманитарного права. В этот кризисный момент наш долг — поддержать самых уязвимых. Мы быстро отреагировали, значительно расширив свое присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют еду, воду, здравоохранение, жилье, защиту и денежную помощь", – сказал комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич в ходе визита в Украину.

Он заявил, что ЕС сегодня выделяет Украине еще 205 миллионов евро гуманитарной помощи. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме достигают более 700 миллионов евро, из которых 13 миллионов евро направлено на проекты в соседней Молдове.

Деньги пойдут на создание временных городков для людей, потерявших свои дома во время войны, и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.

"Есть две приоритетные проблемы: подготовка к зиме из-за того, что было разрушено такое большое количество домов, и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Она продолжает ухудшаться. Мы пытаемся разработать решение, как помощь может дойти до временно оккупированных регионов", — сказал еврокомиссар.

С начала российского вторжения гуманитарные нужды в Украине выросли до беспрецедентного уровня. По данным ООН, до 15,7 миллионов человек на сегодняшний день нуждаются в гуманитарной помощи.

Отметим, Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сегодня посетил Ирпень и заявил, что решительно осуждает умышленные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Автор:
Светлана Манько