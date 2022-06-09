ЄС виділить додаткові 205 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Європейський союз надає ще 205 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні. Таким чином, загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС та вартість допомоги у натуральній формі перевищили 700 млн євро з моменту військового вторгнення країни-агресора РФ.

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"Понад сто днів ми є свідками непотрібних страждань і незліченних порушень міжнародного гуманітарного права. У цей кризовий момент наш борг — підтримати найуразливіших. Ми швидко відреагували, значно розширивши свою присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду,, житло, захист та грошову допомогу", – сказав комісар із кризового регулювання Янез Ленарчич під час візиту до України.

Він заявив, що ЄС сьогодні надає Україні ще 205 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Таким чином, загальне фінансування гуманітарної допомоги ЄС та вартість допомоги у натуральній формі сягають понад 700 мільйонів євро, з яких 13 мільйонів євро спрямовано на проекти у сусідній Молдові.

Гроші підуть на створення тимчасових містечок для людей, які втратили свої будинки під час війни, та на гуманітарну допомогу для людей на окупованих територіях.

"Є дві пріоритетні проблеми: підготовка до зими через те, що було зруйновано таку велику кількість будинків, і гуманітарна ситуація на окупованих територіях. Вона продовжує погіршуватися. Ми намагаємося розробити рішення, як допомога може дійти до тимчасово окупованих регіонів", - сказав єврокомісар.

З початку російського вторгнення гуманітарні потреби України зросли до безпрецедентного рівня. За даними ООН, до 15,7 мільйонів людей на сьогоднішній день потребують гуманітарної допомоги.

Зазначимо, Європейський комісар з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич сьогодні відвідав Ірпінь та заявив, що рішуче засуджує навмисні атаки Росії на громадянське населення та громадянську інфраструктуру України.