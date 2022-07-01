Президент Єврокомісії виступила у Раді та розповіла, що Україна ще має зробити для вступу до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 1 липня в онлайн-режимі виступила у сесійній залі Верховної Ради перед народними депутатами. Європейський лідер назвала основні кроки, які Україна має зробити для вступу до ЄС.

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Про це Урсула фон дер Ляйєн повідомила у своєму Twitter.

"Україні для вступу до ЄС необхідно ухвалити закон про ЗМІ, знизити вплив олігархів і призначити найвищих чиновників у боротьбі з корупцією. Україна — країна-кандидат на вступ до ЄС. Наступні кроки знаходяться в межах вашої досяжності. Але вам доведеться важко і багато працювати", – сказала президент Єврокомісії.

Вона також наголосила, що Європа робитиме все від неї залежне, щоб допомогти Україні виграти війну проти РФ.

"Україна буде в лідерах, для цього знадобляться великі інвестиції. Але щоб максимізувати вплив європейського майбутнього і зміцнити довіру до бізнесу, потрібна нова хвиля реформ", - зазначила Урсула фон дер Ляйєн.

Зазначимо також, що під час виступу європейського лідера по залі пронесли та встановили біля трибуни прапор Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська Рада вирішила надати Україні статусу кандидатів у члени Європейського Союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.

У Кабміні очікують, що Україна вступить до ЄС у 2029 році.