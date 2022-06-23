Україна довела, що заслуговує на європейську перспективу і членство в ЄС, - президент Єврокомісії

Український народ пройшов крізь вогонь і воду на шляху до Європейського союзу і довів, що заслуговує на отримання європейської перспективи та статусу кандидата на членство в ЄС.

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Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час пленарного засідання Європарламенту.

"Як і з перших днів Майдану, Україна хоробро чинить опір російській агресії. Вона пройшла через репресії та повстання. Вона пройшла через анексію територій і зараз отримала війну. Це єдина країна, де в людей стріляли за те, що вони огортали себе європейським прапором. Україна пройшла через вогонь і воду з однієї простої причини: власного бажання приєднатися до Європейського Союзу", – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, Єврокомісія відповіла на бажання та визнала європейські прагнення України та прогрес, досягнутий у розвитку української демократії з 2014 року.

"Наша думка виходить із уважної та ретельної оцінки реальності. І ці докази кажуть нам, що Україна заслуговує на європейську перспективу, а також статус кандидата, розуміючи, що країна здійснить цілу низку важливих реформ", - підкреслила президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що завдяки Угоді про асоціацію з ЄС від 2016 року Україна вже змогла імплементувати близько 70% правил, норм і стандартів ЄС. Вона вже зараз залучена до важливих програм Євросоюзу, включаючи освітні та дослідницькі програми Horizon Europe та Erasmus.

Також, за її словами, Україна довела, що має міцну парламентську демократію, що має ефективні органи держуправління, які щодня проходять іспит війною. В Україні відбуваються вільні та справедливі вибори, розвивається живе громадянське суспільство, здатне визначати відповідальність влади за справи в країні. Українці активно розвивають малий та середній бізнес, домагаються прогресу у цифрових технологіях, просувають інноваційні ідеї.

"Весь цей прогрес було досягнуто, тому що люди несуть Європу у своїх серцях і розумі. Але ми також знаємо, що важлива робота ще попереду. Щодо боротьби проти корупції Україна вже зробила важливі кроки у вірному напрямку, започаткувала необхідні антикорупційні органи. Але зараз ці їм потрібно оживити. Їм потрібні зуби та правильні люди на керівних постах", – зазначила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів у Європейський Союз та прийняв відповідну резолюцію.