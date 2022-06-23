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Європейський союз надасть Україні статус кандидата в ЄС, - голова Євроради

Шарль Мішель, голова Європейської Ради, голова Євроради

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у четвер, 23 червня, лідери країн Євросоюзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ Україні та Молдові.

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Про це політик сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що сьогодні вирішальний момент для Європейського Союзу, адже це є геополітичний вибір, який має зробити ЄС.

"Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу України, Грузії та Молдови", - сказав голова Євроради.

Нагадаємо, що у Брюсселі сьогодні стартує саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу, який пройде 23 та 24 червня.

Ключовими темами будуть військова агресія Російської Федерації, а також надання Україні та Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.

Автор:
Анастасія Дєдковська