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Европейский союз предоставит Украине статус кандидата в ЕС, - глава Евросовета
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в четверг, 23 июня, лидеры стран Евросоюза официально предоставят статус кандидата на вступление Украине и Молдове.
Об этом политик сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что сегодня решающий момент для Европейского Союза, ведь это геополитический выбор, который должен сделать ЕС.
"Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал глава Евросовета.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в Брюсселе сегодня стартует саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, который пройдет 23 и 24 июня.
Ключевыми темами будут являться военная агрессия Российской Федерации, а также предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вхождение в ЕС.