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Политика
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Европейский союз предоставит Украине статус кандидата в ЕС, - глава Евросовета

Шарль Мишель, кандидат на членство в ЕС, глава Еврокомиссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в четверг, 23 июня, лидеры стран Евросоюза официально предоставят статус кандидата на вступление Украине и Молдове. 

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Об этом политик сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.  

Он отметил, что сегодня решающий момент для Европейского Союза, ведь это геополитический выбор, который должен сделать ЕС.  

"Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал глава Евросовета.  

Напомним, что в Брюсселе сегодня стартует саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, который пройдет 23 и 24 июня.  

Ключевыми темами будут являться военная агрессия Российской Федерации, а также предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вхождение в ЕС.

Автор:
Анастасия Дедковская