В Брюсселе сегодня стартует саммит, на котором рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

В Брюсселе сегодня стартует саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, который пройдет 23 и 24 июня. Ключевыми темами будут являться военная агрессия Российской Федерации, а также предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вхождение в ЕС.

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Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что лидеры ЕС обсудят последние события, связанные с войной России против Украины, включая ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности. Они также обсудят продолжение экономической, военной, политической и гуманитарной поддержки ЕС Украине.

Отдельным вопросом лидеры стран ЕС рассмотрят представление Украине, Молдове и Грузии членство в Европейском Союзе.

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года. Грузия и Республика Молдова – 3 марта 2022 года. Европейская комиссия обнародовала свое заключение по заявкам стран 17 июня 2022 года.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Украина сможет выполнить все требования Еврокомиссии, которые необходимы для старта переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз, до конца 2022 года.

В конце года Еврокомиссия составит отчет о прогрессе Украины в выполнении главных семи пунктов. Большая часть требований по изменению в законодательстве и реализации технических задач Украина реализует быстрее, чем могли ожидать в ЕС.