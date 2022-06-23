У Брюселі сьогодні стартує саміт, на якому розглянуть надання Україні статусу кандидата у ЄС

У Брюсселі сьогодні стартує саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу, який проходитиме 23 та 24 червня. Ключовими темами будуть військова агресія Російської Федерації, а також надання Україні і Молдові статусу кандидатів на входження до ЄС.

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Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що лідери ЄС обговорять останні події, пов’язані з війною Росії проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки. Вони також обговорять продовження економічної, військової, політичної та гуманітарної підтримки ЄС Україні.

Окремим питанням лідери країн ЄС розглянуть подання України, Молдови й Грузії на членство в Європейському Союзі.

Україна подала заявку на членство в Європейський Союз 28 лютого 2022 року. Грузія та Республіка Молдова - 3 березня 2022 року. Європейська комісія оприлюднила свій висновок щодо заявок країн 17 червня 2022 року.

Як наголосила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Україна зможе виконати всі вимоги Єврокомісії, які необхідні для старту переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу, до кінця 2022 року.

Наприкінці року Єврокомісія складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів. Більша частина вимог щодо змін у законодавстві та реалізації технічних завдань Україна реалізує швидше, ніж могли очікувати в ЄС.