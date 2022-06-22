Арахамія скандально відреагував на звинувачення Грузії у лобіюванні відмови їй у статусі кандидата в ЄС

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія обурений останніми заявами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який звинуватив його у лобіюванні перешкоджання набуття Грузією статусу кандидата в члени Європейського союзу. Відповідне відео нардеп опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"По-перше, в Європі Арахамія не був - це перше. По-друге, у США Арахамія безпосередньо займався тим, що доводив концепцію про те, що пан Іванішвілі є олігархом проросійського плану, який має маріонетковий уряд і, по суті, підставляє звичайний грузинський народ, який хоче до Європи", - заявив Арахамія.

За його словами, нещодавній численний мітинг у Тбілісі чітко показав, що грузини є частиною Європи і всі вони хочуть бути частиною Європейського союзу.

"Ми, як Україна, як влада України, допомагатимемо максимально Грузії стати членом ЄС. І не звертайте, будь ласка, увагу на відверті вкиди та фейки грузинського уряду, зокрема, прем'єр-міністра, який поширює недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", – сказав нардеп.

За його словами, йому "дуже прикро, що вся Грузія, весь її доброзичливий народ... став заручником одного олігарха" в особі Бідзіни Іванішвілі. Він закликав жителів Грузії "триматися", оскільки на них разом з українцями "чекає велике майбутнє всередині Європи". Арахамія також запевнив, що Грузія "завжди була і буде другом України", подякувавши грузинському народу за підтримку України та українських громадян.

Зазначимо, що Гарібашвілі, виступаючи у середу зі звітом у грузинському парламенті, заявив, що одним із головних ініціаторів, який наполегливо вимагав від Європи та США, щоб Грузія не набула статусу кандидата в члени ЄС, був саме "представник української влади Арахамія".

За словами глави грузинського уряду, лідер фракції "Слуга народу" "практично ультиматум висунув Європі про те, що якби Грузія отримала статус кандидата, вони були б дуже засмучені".

Зазначимо, що раніше Гарібашвілі заявляв, що Грузія заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна та Молдова. Однак Європейська комісія в результаті ухвалила рішення не рекомендувати надавати цій країні статус кандидата в ЄС, доки вона не виконає додаткових умов. Натомість щодо України та Молдови в ЄС прийнято рішення надати їм статус кандидатів вже зараз. Очікується, що воно буде оголошене 23-24 червня.