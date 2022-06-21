Украина может получить статус кандидата в члены ЕС да 27 июня, - СМИ

Украина может получить статус кандидата в члены Европейского союза до 27 июня. Об этом пишет Bloomberg.

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ЕC также намерен поддержать мнение комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня, когда, как ожидается, рекомендациям комиссии будет дан зеленый свет, сообщили источники.

Окончательное решение о предоставлении статуса и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно станет окончательным. Согласно проекту выводов саммита, с которым ознакомился Bloomberg, предлагаемая форма формулировки еще не оформлена в письменном виде.

Напомним, что Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Совету Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина уже внедрила около 70% реформ, норм и стандартов, необходимых для членства в ЕС.