Производитель популярных кукол Labubu теряет доход: продажи упали почти на 50%

Продажи китайской компании Pop Mart, производителя популярных кукол Labubu, в третьем квартале 2026 года упали почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Почему падают продажи Labubu

По предварительным данным компании, доход за июль-сентябрь снизился почти вдвое. Для сравнения, в третьем квартале 2025 года он вырос примерно на 250%.

Одной из причин спада Pop Mart называет снижение интереса к куклам Labubu и высокую конкуренцию на рынке. В прошлом году игрушки стали популярны среди знаменитостей и покупателей в разных странах. Теперь компания сталкивается с более слабым спросом как на местном, так и на зарубежных рынках. В Китае продажи сократились на 25–30%, а в Америке – на 70–75%.

В этой связи аналитики HSBC Holdings снизили прогнозы дохода Pop Mart на 2027 год на 8%, а на 2028 год - на 9%. Прогноз на 2026 год банк сократил примерно на 4%.

Как компания пытается удержать покупателей

Чтобы удержать покупателей, Pop Mart открывает новые магазины и выпускает новые коллекции. В сентябре компания запустила флагманские магазины в китайском Ханчжоу и Париже. В третьем квартале она также представила новые игрушки из коллекций Twinkle, Twinkle и Dimoo.

Всего в США сеть Pop Mart уже превысила 100 магазинов. Компания планирует открыть флагманский магазин в Нью-Йорке до конца 2026 года, а еще один – в первой половине 2027-го.

Также в первом квартале 2027 года Pop Mart планирует открыть флагманский магазин в Милане. Кроме того, компания готовится запустить второй флагманский магазин в Париже.

Руководство Pop Mart ожидает роста китайского рынка по итогам 2026 года. В то же время, результаты третьего квартала показывают, что компании нужно компенсировать падение спроса на одном из своих самых известных продуктов.

Напомним, компания Pop Mart, прославившаяся благодаря популярной кукле Лабубу, 19 августа 2025 года сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие.