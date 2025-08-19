Прибыль производителя куклы Labubu в первом полугодии выросла почти на 400%: в чем секрет успеха

Китайская компания Pop Mart, прославившаяся благодаря популярной кукле Лабубу, 19 августа сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие. Таких высоких результатов она добилась благодаря высокому спросу на игрушки и переходу на зарубежные рынки с более высокой рентабельностью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Стремительный рост принес Pop Mart акциям, выросшим более чем на 200% с начала года. Это сделало компанию дороже таких традиционных гигантов, как производитель кукол Барби Mattel и материнская компания Hello Kitty Sanrio.

Один из ключевых факторов успеха Лабубу — его безумная популярность среди знаменитостей, включая Лесу из Blackpink, Рианну и Дэвида Бекхэма. Pop Mart продает своих кукол в так называемых "слепых коробках", где покупатель не знает, какая именно игрушка ему достанется, что создает элемент неожиданности и азарта.

Генеральный директор компании Ван Нин заявил, что уже с сентября продажи Лабубу могут превысить 10 миллионов единиц в день. Персонаж является частью серии "Монстры", принесшей 4,81 миллиарда юаней за первое полугодие, что составляет почти 35% общей выручки.

Pop Mart продолжает расширять свою сеть. Производитель игрушек теперь имеет 571 магазин, 40 из которых открылись в первой половине этого года, а также 2597 автоматизированных магазинов с работами в 18 странах и регионах.

Напомним, а американская мультинациональная компания Mattel, известная как производитель кукол Барби и машинок Hot Wheels, подписала соглашение с OpenAI об использовании ее инструментов искусственного интеллекта для проектирования игрушек и других продуктов ее брендов.