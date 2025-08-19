Прибуток виробника ляльки Labubu у першому півріччі зріс майже на 400%: у чому секрет успіху

Китайська компанія Pop Mart, яка прославилася завдяки популярній ляльці Лабубу, 19 серпня повідомила повідомила про 396,5% чистого прибутку та зростання виручки на 204,4% за перше півріччя. Таких високих результатів вона досягла завдяки високому попиту на іграшки та переходу на зарубіжні ринки з більш високою рентабельністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Стрімке зростання принесло Pop Mart акціям, які зросли більш ніж на 200% з початку року. Це зробило компанію дорожчою за таких традиційних гігантів, як виробник ляльок Барбі Mattel та материнська компанія Hello Kitty Sanrio.

Один з ключових факторів успіху Лабубу — його шалена популярність серед знаменитостей, включаючи Лісу з Blackpink, Ріанну та Девіда Бекхема. Pop Mart продає своїх ляльок в так званих "сліпих коробках", де покупець не знає, яка саме іграшка йому дістанеться, що створює елемент несподіванки та азарту.

Генеральний директор компанії Ван Нін заявив, що вже з вересня продажі Лабубу можуть перевищити 10 мільйонів одиниць на день. Персонаж є частиною серії "Монстри", яка принесла 4,81 мільярда юанів за перше півріччя, що становить майже 35% загальної виручки.

Pop Mart продовжує розширювати свою мережу. Виробник іграшок тепер має 571 магазин, 40 з яких відкрилися в першій половині цього року, а також 2597 автоматизованих магазинів з роботами в 18 країнах і регіонах.

Нагадаємо, американська мультинаціональна компанія Mattel, відома як виробник ляльок Барбі та машинок Hot Wheels, підписала угоду з OpenAI про використання її інструментів штучного інтелекту для проектування іграшок та інших продуктів її брендів.