Виробник ляльок Барбі створюватиме нові іграшки за допомогою штучного інтелекту

Американська мультинаціональна компанія Mattel, відома як виробник ляльок Барбі та машинок Hot Wheels, підписала угоду з OpenAI про використання її інструментів штучного інтелекту для проектування іграшок та інших продуктів її брендів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Співпраця знаходиться на ранній стадії, і її перші результати будуть оголошені до кінця цього року, заявили Бред Лайткап, головний операційний директор OpenAI, та Джош Сільверман, головний франчайзинговий директор Mattel, у спільному інтерв'ю.

Нова угода може зрештою призвести до створення цифрових помічників на основі персонажів Mattel або використовуватися для того, щоб зробити іграшки та ігри, такі як Magic 8 Ball або Uno, ще більш інтерактивними.

"Ми плануємо оголосити щось ближче до кінця цього року, і це дійсно стосується всього спектру фізичних продуктів і деяких вражень. Використання неймовірних технологій ШІ дозволить нам справді переосмислити майбутнє гри", — сказав Сільверман.

Mattel не ліцензує свою інтелектуальну власність OpenAI в рамках угоди, сказав Сільверман, і зберігає повний контроль над продуктами, що створюються.

Генеральний директор Mattel Інон Крейц прагне перетворити компанію із простого виробника іграшок на виробника фільмів, телешоу та мобільних ігор на основі її популярних персонажів. OpenAI, тим часом планує допомогти їм у розробці нових продуктів на основі культових брендів.

"Етап дослідження ідей креативного дизайну для таких компаній, як Mattel та багатьох інших, є найважливішою частиною робочого процесу. Коли ми думаємо про те, як ШІ створює інструменти, що розширюють ці можливості, я думаю, що нам дуже пощастило мати таких партнерів, як Mattel, з якими ми можемо працювати, щоб краще зрозуміти цей процес", — пояснив Лайткап.

Наразі OpenAI поки не уклала жодних угод з кіностудіями, оскільки вона ще має встановити "рівень довіри" з Голлівудом.

Нагадаємо, дохід OpenAI станом на червень зріс до 10 мільярдів доларів. Із грудня 2024 року компанія демонструє стійке зростання, оскільки впровадження та використання її популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT користуються великим попитом.