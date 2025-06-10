Дохід OpenAI досяг 10 мільярдів доларів: ChatGPT користується великим попитом

На тлі активного впровадження штучного інтелекту у різних сферах діяльності дохід американської компанії OpenAI станом на червень зріс до 10 мільярдів доларів. Із грудня 2024 року компанія демонструє стійке зростання, оскільки впровадження та використання її популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT користуються великим попитом.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

OpenAI знаходиться на шляху до досягнення цільового показника виручки в розмірі 12,7 млрд доларів США в 2025 році, про який компанія раніше повідомляла інвесторам.

За словами представника компанії, цифра в 10 мільярдів доларів не включає ліцензійний дохід від її спонсора Microsoft і великі одноразові угоди.

Враховуючи, що торік стартап втратив близько 5 мільярдів доларів, цей показник виручки OpenAI показує, наскільки компанія випереджає за масштабами виручки своїх конкурентів, які також мають вигоду з зростаючого впровадження ШІ. Наприклад, нещодавно річний дохід Anthropic перевищив 3 мільярди доларів США завдяки попиту з боку стартапів, що зростає, по генерації коду, що використовують її моделі.

У березні OpenAI заявила, що планує привернути до 40 мільярдів доларів у новому раунді фінансування, очолюваному SoftBank Group. За понад два роки з моменту запуску чат-бота ChatGPT компанія представила безліч пропозицій щодо передплати як для споживачів, так і для підприємств. Станом на кінець березня OpenAI мав 500 мільйонів щотижня активних користувачів.

Нагадаємо, OpenAI об’єднується з культовим дизайнером Джоні Айвом в угоді на $6,5 мільярда. Разом з Айвом до OpenAI перейде ціла команда дизайнерів зі стартапу io – багато з них працювали над легендарними продуктами Apple.