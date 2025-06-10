Доход OpenAI достиг 10 миллиардов долларов: ChatGPT пользуется большим спросом

На фоне активного внедрения искусственного интеллекта в различных областях деятельности доход американской компании OpenAI по состоянию на июнь вырос до 10 миллиардов долларов. С декабря 2024 года компания демонстрирует устойчивый рост, поскольку внедрение и использование ее популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT пользуются большим спросом.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

OpenAI находится на пути к достижению целевого показателя выручки в размере 12,7 млрд. долларов США в 2025 году, о котором компания ранее сообщала инвесторам.

По словам представителя компании, цифра в 10 миллиардов долларов не включает лицензионный доход от ее спонсора Microsoft и крупные единовременные сделки.

Учитывая, что в прошлом году стартап потерял около 5 миллиардов долларов, этот показатель выручки OpenAI показывает, насколько компания опережает по масштабам выручки своих конкурентов, также пользующихся возрастающим внедрением ИИ. Например, недавно годовой доход Anthropic превысил 3 миллиарда долларов США благодаря растущему спросу со стороны стартапов по генерации кода, использующих ее модели.

В марте OpenAI заявила, что планирует привлечь до 40 миллиардов долларов в новом раунде финансирования, возглавляемом SoftBank Group.

Напомним, OpenAI объединяется с культовым дизайнером Джонни Айвом в сделке на $6,5 миллиарда. Вместе с Айвом в OpenAI перейдет целая команда дизайнеров со стартапа io – многие работали над легендарными продуктами Apple.