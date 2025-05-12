$40 млрд для OpenAI: ИИ ведет венчурные инвестиции в рекорды

Первый квартал 2025 года стал самым активным для венчурного рынка почти за три года — инвесторы вложили $126,3 млрд, что является самым высоким показателем за последние 11 кварталов.

Об этом говорится в отчете KPMG .

Основным двигателем этого роста стал искусственный интеллект, стремительно трансформирующийся из новейшей технологии в критически важную инфраструктуру.

Самым громким событием стал рекордный инвестиционный раунд OpenAI на сумму $40 млрд. Также значительные вливания получили Anthropic ($4,5 млрд), Infinite Reality ($3 млрд) и Binance ($2 млрд).

Региональное распределение инвестиций:

США сохраняют глобальное лидерство, аккумулируя 72% мировых венчурных инвестиций — $91,5 млрд. Это самый высокий уровень с 2021 года;

Европа демонстрирует устойчивость: $18 млрд инвестиций, несмотря на геополитическую нестабильность;

Азия оказалась в тени лишь $12,9 млрд, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Украинский контекст остается сложным из-за войны, но эксперты видят перспективу. По словам Ильи Сегеды, руководителя направления консультационных услуг по вопросам M&A в KPMG в Украине, несмотря на высокие риски, украинские стартапы могут стать ценными игроками в сфере обороны, кибербезопасности, медицины и логистики.

"Чтобы реализовать этот потенциал, Украине нужна четкая стратегия развития ИИ, активная роль государства в стимулировании инвестиций и поддержка международных партнеров в формировании венчурной инфраструктуры — ведь несмотря на войну, спрос на украинский талант и технологии остается высоким", — подчеркнул эксперт.

Аналитики ожидают, что во втором квартале активность на рынке останется умеренной – за пределами сегмента ИИ. Однако именно искусственный интеллект, в том числе индустриальные решения и оборонные разработки, будет оставаться в центре инвестиционного внимания. Ожидается и новая волна поглощений со стороны крупных технологических игроков, стремящихся закрепить за собой ИИ компетенции к новому раунду глобальной переоценки.

Согласно исследованию Gen AI Approved Index проведенного Amazon Web Services, компании по всему миру планируют тратить больше на искусственный интеллект, чем на кибербезопасность. Опрос охватил 3739 ИТ-руководителей из девяти стран, в том числе США, Германии, Японии, Индии, Великобритании и других.