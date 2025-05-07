Искусственный интеллект опередил кибербезопасность в приоритетах бизнеса — исследование AWS

Согласно исследованию Gen AI Approved Index проведенного Amazon Web Services, компании по всему миру планируют тратить больше на искусственный интеллект, чем на кибербезопасность. Опрос охватил 3739 ИТ-руководителей из девяти стран, в том числе США, Германии, Японии, Индии, Великобритании и других.

Об этом говорится на сайте AWS.

В исследовании приняли участие представители финансовых учреждений, компаний в сфере ИКТ, производства и розничной торговли.

Согласно результатам, искусственный интеллект возглавляет список приоритетов ИТ-бюджетов компаний в 2025 году.

Это показывает масштабность трансформационных процессов и новые возможности для карьерного роста в сфере искусственного интеллекта.

Исследование также фиксирует растущую потребность в новых кадрах. 92% компаний заявили о намерениях активно нанимать специалистов со знанием ИИ уже в 2025 году. Для этого бизнесы комбинируют развитие внутренних кадров с рекрутингом внешних специалистов.

Еще одним трендом стал гибридный подход к внедрению ИИ. Большинство компаний планируют разрабатывать собственные приложения на базе существующих моделей или создавать кастомизированные решения, которые будут работать с их внутренними данными. Это позволяет достигать баланса между производительностью, масштабируемостью и безопасностью.

Добавим, 87% компаний сообщают о росте прибыли благодаря инвестициям в технологии ИИ.