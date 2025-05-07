Штучний інтелект випередив кібербезпеку у пріоритетах бізнесу — дослідження AWS

Згідно з дослідженням Gen AI Approved Index проведеного Amazon Web Services, компанії по всьому світу планують витрачати більше на штучний інтелект, ніж на кібербезпеку. Опитування охопило 3739 ІТ-керівників з дев’яти країн, зокрема США, Німеччини, Японії, Індії, Великої Британії та інших.

Про це йдеться на сайті AWS.

У дослідженні взяли участь представники фінансових установ, компаній у сфері ІКТ, виробництва та роздрібної торгівлі.

Згідно з результатами, штучний інтелект очолює список пріоритетів ІТ-бюджетів компаній у 2025 році. Зокрема, 60% опитаних компаній вже створили спеціальні керівні посади для управління ШІ-напрямком, наприклад, директора зі штучного інтелекту.

Це вказує на масштабність трансформаційних процесів та нові можливості для кар’єрного росту у сфері штучного інтелекту.

Дослідження також фіксує зростаючу потребу в нових кадрах. 92% компаній заявили про наміри активно наймати фахівців зі знанням ШІ вже у 2025 році. Для цього бізнеси комбінують розвиток внутрішніх кадрів з рекрутингом зовнішніх спеціалістів.

Ще одним трендом став гібридний підхід до впровадження ШІ. Більшість компаній планують розробляти власні застосунки на базі наявних моделей або створювати кастомізовані рішення, що працюватимуть з їхніми внутрішніми даними. Це дозволяє досягати балансу між продуктивністю, масштабованістю та безпекою.

Додамо, 87% компаній повідомляють про зростання прибутків завдяки інвестиціям у технології ШІ.