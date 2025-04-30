До 30% коду Microsoft пише штучний інтелект

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що штучний інтелект наразі генерує до 30% коду в проектах компанії, і ця частка продовжує зростати.

Про це він сказав під час публічної розмови з генеральним директором Meta Марком Цукербергом, пише CNBC.

"Можливо 20%, 30% коду, який сьогодні знаходиться в наших репозиторіях, і деякі з наших проектів, ймовірно, всі написані програмним забезпеченням", — зазначив Наделла.

За його словами, деякі проєкти компанії цілком написані з використанням інструментів штучного інтелекту.

У відповідь на запитання Наделли Цукерберг зазначив, що Meta наразі створює моделі штучного інтелекту, здатні розробляти майбутні покоління моделей, зокрема нові версії Llama. Він також спрогнозував, що вже наступного року приблизно половину розробки програмного забезпечення компанія передасть штучному інтелекту — і ця цифра, за його очікуваннями, лише зростатиме.

Microsoft і Meta, які разом наймають десятки тисяч розробників, приєднуються до низки технологічних компаній, які відкрито визнають, що ШІ дедалі активніше замінює частину роботи людей.

Так, у жовтні 2024 року генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що понад 25% нового коду в компанії вже пише ШІ.

А керівник Shopify Тобі Лютке нещодавно наголосив, що працівники повинні доводити незамінність людини, перш ніж просити про збільшення штату.

У Duolingo також оголосили, що планують замінити людських підрядників штучним інтелектом. Тим часом OpenAI веде переговори про придбання стартапу Windsurf, який розробляє технологію "vibe coding", що дозволяє створювати повноцінні програми лише на основі кількох підказок.

Видання пише, що ідея, яка об’єднує ці тенденції, досить проста. Завдяки ШІ компанії зможуть створювати більше програмного забезпечення, швидше та з меншими витратами.

Нагадаємо, що впровадження штучного інтелекту є потенційним фактором впливу на працевлаштування. Зокрема, звіт Всесвітнього економічного форуму свідчить, що майже чверть усіх робочих місць зміняться протягом наступних пʼяти років через ШІ, цифровізацію та інші економічні розробки. Детальніше про це читайте тут.