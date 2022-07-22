На заміну C++: Google запустить нову мову програмування

Компанія Google запустить нову експериментальну мову програмування з відкритим вихідним кодом під назвою Carbon. Розробники вважають, що з часом вона замінить C++. Про це повідомляє The New Stack.

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Carbon відповідає сучасним концепціям розробки, таким як безпека збережених даних та дженерики. Нову мову представив інженер Google Чандлер Каррут на конференції CPP North C++ у Торонто.

"С++ має низку проблем, які заважають сучасним розробникам. Вона несе багато застарілих практик, які були частиною мови-попередника", — вважає Керрут.

Розробник заявив, що Carbon не матиме таких недоліків. Основну робочу версію ("0.1") випустят до кінця 2022 року. Carbon розроблять на основі сучасних принципів програмування, включаючи загальну систему, яка усунить необхідність повторно перевіряти код для кожного елементу.

Згідно з документацією, Carbon матиме такі характеристики:

підтримуватиме сучасні ОС, апаратні архітектури та середовища;

код, який легко читати, розуміти та писати;

здатність взаємодіяти з наявним кодом C++ і мігрувати з нього тощо.

Код C++ Та сама функція, написана на Carbon

Команда розробників також збирається створити вбудований менеджер пакетів, а також написати інструменти перекладу для перенесення коду C++ у код Carbon.

Раніше у Google розробили штучний інтелект, здатний писати програми з нуля. Нейромережа AlphaCode знаходиться на ранній стадії розвитку, але за своїми навичками вже оминає програмістів-початківців.