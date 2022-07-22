Вместо C++: Google запустит новый язык программирования

Google запустит новый экспериментальный язык программирования с открытым исходным кодом под названием Carbon. Разработчики полагают, что со временем она заменит C++. Об этом сообщает The New Stack.

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Carbon отвечает современным концепциям разработки, таким как безопасность сохраненных данных и дженерики. Новый язык представил инженер Google Чандлер Каррут на конференции CPP North C++ в Торонто.

"С++ имеет ряд проблем, мешающих современным разработчикам. Она несет много устаревших практик, которые были частью языка-предшественника", - считает Каррут.

Разработчик заявил, что Carbon не будет иметь таких недостатков. Основную рабочую версию (0.1) выпустят до конца 2022 года. Carbon будет разработан на основе современных принципов программирования, включая общую систему, которая устранит необходимость повторно проверять код для каждого элемента.

Согласно документации, Carbon будет иметь следующие характеристики:

поддерживать современные ОС, аппаратные архитектуры и среды;

код, который легко читать, понимать и писать;

способность взаимодействовать с имеющимся кодом C++ и мигрировать из него и т.д.

Код C++ Та же функция, написанная на Carbon

Команда разработчиков собирается создать встроенный менеджер пакетов, а также написать инструменты перевода для переноса кода C++ в код Carbon.

Ранее в Google разработали искусственный интеллект, способный писать программы с нуля. Нейросеть AlphaCode находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит программистов-новичков.