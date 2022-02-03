В Google разработали искусственный интеллект, способный писать программы с нуля

Стартап DeepMind из холдинга Alphabet, материнской компании Google, разработал нейросеть, которая может писать программный код с нуля, ориентируясь на предложенное пользователем описание задачи.

Об этом сообщает The Verge.

Ориол Виньялс, главный научный сотрудник DeepMind, сообщил, что исследование все еще находится на ранней стадии, но его результаты приблизили компанию к созданию гибкого искусственного интеллекта для решения проблем — программы, которая может автономно решать сложные задачи кодирования. В настоящее время эта область только для людей.

Нейросеть AlphaCode находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих программистов.

По словам авторов AlphaCode, она уже "ничем не хуже среднего программиста". Создатели уверены, что в будущем AlphaCode позволит полностью автоматизировать процесс кодинга.

AlphaCode был протестирован на задачах, созданных Codeforces, соревновательной платформой кодирования, которая еженедельно делится задачами и выдает рейтинги для кодеров, аналогичные рейтинговой системе Эло, используемой в шахматах.

Указано, что текущий набор навыков AlphaCode в настоящее время применим только в области соревновательного программирования, но его возможности открывают дверь для создания будущих инструментов, которые сделают программирование более доступным и однажды полностью автоматизированным.

Отмечается, что в одном примере задачи, на которой тестировался AlphaCode, участников просили найти способ преобразовать одну строку случайных повторяющихся букв s и t в другую строку тех же букв, используя ограниченный набор входных данных. Конкуренты, например, не могут просто вводить новые буквы, а вместо этого должны использовать команду "возврат", которая удаляет несколько букв в исходной строке. Десять из этих задач были загружены в AlphaCode точно в том же формате, что и людям. Затем AlphaCode сгенерировал большее количество возможных ответов и отсеял их, запустив код и проверив вывод, как это сделал бы человек.

AlphaCode был протестирован на 10 задачах, которые решали 5000 пользователей на сайте Codeforces. В среднем он входит в число 54,3% лучших ответов, и, по оценкам DeepMind, это дает системе Codeforces Elo 1238, что ставит ее в число 28% лучших пользователей, которые соревновались на сайте за последние шесть месяцев.

Стоит отметить, что похожими разработками занимаются и другие компании, например, у американской Amazon есть проект Honeycode, позволяющий пользователям создавать программы без знания кода, в визуальном редакторе.

А Microsoft и лаборатория искусственного интеллекта OpenAI адаптировали программу генерации языка GPT-3 последней, чтобы она функционировала как программа автозаполнения, завершающая строки кода.

Напомним, Meta представила самый быстрый суперкомпьютер в мире. Он сможет обрабатывать до 16 Тбайт данных в секунду. Компания отказалась раскрывать местоположение компьютера и стоимость проекта.