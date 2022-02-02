Alphabet дробит акции в соотношении 1 к 20 и делает бумаги Google доступней для мелких инвесторов

Совет директоров Alphabet, материнской компании Google, принял решение о дроблении акций в соотношении 20:1. Это снизит цену акции примерно с 3 000 до 140 долларов и позволит привлечь мелких инвесторов, сообщает Bloomberg.

Alphabet Inc. заявила, что увеличит количество выпущенных акций в соотношении 20 к 1, стремясь привлечь многочисленных мелких инвесторов, которые устремились на фондовый рынок во время пандемии. Акции сразу выросли на 10% на премаркете, экперты прогнозируют, что они превзойдут свой рекордный максимум, достигнутый в ноябре 2021 года.

"Причина дробления заключается в том, что это делает наши акции более доступными. Мы подумали, что это имеет смысл", — заявила финансовый директор Alphabet Рут Порат.

Разделение Alphabet 20 к 1 снизит цену акций класса А примерно до 138 долларов, исходя из цены закрытия вторника в 2752,88 доллара. Акция компании не была такой дешевой с 2005 года.

Дробление акций в последнее время почти исчезло с фондовых рынков США: их было всего два в 2019 году по сравнению с 47 дроблениями в 2006 и 2007 годах. Но Apple Inc. и Tesla Inc. вернули к этому внимание после того, как разделили свои акции в 2020 году.

Продажи и прибыль владельца Google продемонстрировав устойчивость этого бизнеса перед лицом серьезных экономических потрясений в условиях продолжающейся пандемии. Неудивительно, что компания Google потратит 1 миллиард долларов на покупку здания в центре Лондона, которое она сейчас арендует, и переоборудует его.

При этом прокуроры 10 штатов США обвиняют компанию в мошенничестве при проведении рекламных аукционов. Основанием для обвинения в адрес Google послужила внутренняя переписка сотрудников компании, в которые применявшиеся практики сравнивали с использованием "инсайдерской информации".