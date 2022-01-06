Франция оштрафовала Google на 150 млн евро за проблемы с отказом от файлов cookie

Французское агентство по надзору за конфиденциальностью данных CNIL оштрафовало компанию Alphabet (GOOGL.O) на рекордные 150 миллионов евро за то, что интернет-пользователям было сложно отказываться от онлайн-трекеров, известных как файлы cookie.

Как отмечает Reuters, компания Meta Platforms Facebook (FB.O) также была оштрафована на 60 миллионов евро по той же причине.

Предварительное согласие интернет-пользователей на использование файлов cookie — небольших фрагментов данных, которые помогают создавать целевые цифровые рекламные кампании — является ключевым элементом регулирования конфиденциальности данных Европейского Союза и главным приоритетом CNIL.

"Когда вы принимаете файлы cookie, это делается одним щелчком мыши. Отклонение файлов cookie должно быть таким же простым, как и их принятие", — отметил глава CNIL по защите данных и санкциям Карин Кифер.

В своем заявлении наблюдательный орган заявил, что обнаружил, что веб-сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют легко отказаться от файлов cookie, ссылаясь на платформу потокового видео Google. CNIL сообщила, что у двух компаний было три месяца на выполнение его решений, иначе им грозил дополнительный штраф в размере 100 тысяч евро за день просрочки. Сюда входит обязательство Google и Facebook предоставить французским интернет-пользователям более простые инструменты для отказа от файлов cookie, чтобы гарантировать их согласие.

В CNIL отметили: хотя Google и Facebook предоставили виртуальную кнопку, позволяющую немедленно принимать файлы cookie, не было эквивалента, позволяющего легко отказаться от них.

"Люди доверяют нам уважать их право на неприкосновенность частной жизни и обеспечивать их безопасность. Мы понимаем нашу ответственность за защиту этого доверия и обязуемся вносить дальнейшие изменения и активно работать с CNIL в свете этого решения", — подчеркнул представитель Google.

Напомним, Французский антимонопольный орган 13 июля 2021 года наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей.