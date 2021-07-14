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1 час назад

Власти Франции оштрафовали компанию Google на 500 млн евро в споре об авторском праве

За невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Французский антимонопольный орган 13 июля 2021 года наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей.

Об этом сообщает Reuters.

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Теперь американский технический гигант должен в течение ближайших двух месяцев представить предложения о том, как он может компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей.

Причем, если этого не сделать, ему будут угрожать дополнительные штрафы — до 900 тысяч евро в день.

Известно, что издатели новостей APIG, SEPM и AFP обвиняют Google в том, что корпорация не начала с ними переговоров, чтобы найти общий язык по вознаграждению за содержание новостей в сети, согласно недавней директиве Евросоюза.

Как отмечается, дело само по себе было сосредоточено на том, не нарушил ли техногигант временные распоряжения, выданные антимонопольным органом, который требовал проведения таких переговоров в течение трех месяцев с любыми издателями новостей, которые просят о них.

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Как сообщалось, 7 июля 2021 года 36 штатов и округ Колумбия (столица США Вашингтон) подали в суд на Google в рамках антимонопольного иска, оспаривающего контроль компании над ее магазином приложений для Android.

Напомним, что в октябре 2020 года Министерство юстиции и 14 штатов подали иск против Google из-за монополизации рынка поиска информации и поисковой рекламы.

В декабре прошлого года 38 штатов подали против корпорации иск, обвинив ее в манипуляциях с поисковой выдачей, когда ее собственные продукты компании выставляются выгоднее продуктов конкурентов.

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