Почти 140 судов: Великобритания ввела санкции против "теневого флота" России

Великобритания в понедельник, 21 июля, ввела новые санкции против 137 судов "теневого флота" РФ. Эти ограничения направлены на критически важные для режима Путина энергетический и нефтяной секторы.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что новые санкции усилят давление на критически важную нефтяную промышленность России и нанесут удар по нестабильной теневой флотской операции Путина.

"137 целей поражают самое сердце энергетического сектора России, ограничивая доступ Путина к ключевым доходам от нефти, финансирующим его незаконную войну в Украине", — говорится в заявлении британского правительства.

Кто попал под санкции

Как отмечается в сообщении, новые санкции касаются 135 нефтяных танкеров, входящих в состав теневого флота, ответственного за незаконную перевозку грузов на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года.

Кроме того, под санкции подверглась компания Intershipping Services LLC. Она отвечала за регистрацию судов "теневого флота" под флагом Габона, благодаря чему эти суда ежегодно перевозили товары на сумму до 10 миллиардов долларов от имени российского государства.

Санкции также касаются Litasco Middle East DMCC, связанной с российским нефтяным гигантом ЛУКОЙЛом, за ее постоянную роль в перевозке больших объемов российской нефти на судах теневого флота.

"Пока Путин продолжает медлить и затягивать серьезные мирные переговоры, мы не будем стоять сложа руки. Мы будем продолжать использовать всю мощь нашего санкционного режима, чтобы усиливать экономическое давление на каждом шагу и стоять бок о бок с Украиной", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лавид.

Напомним, 17 июня в британский санкционный список было добавлено 10 физических лиц и 20 судов. Кроме того, санкции были направлены против лиц и компаний, участвующих или участвовавших в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Ранее Великобритания также ввела санкции против России. Ограничения коснулись 100 объектов в российском военном, энергетическом, финансовом секторах, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.