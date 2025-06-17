Нефтяные танкеры и поставщики товаров в РФ: Великобритания объявила новые санкции против России

Великобритания объявила о введении новых санкций против России. 17 июня в британский санкционный список было добавлено 10 физических лиц и 20 судов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте правительства Британии.

Сообщается, что санкции направлены против четырех физических, шести юридических лиц и 20 судов, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морской отраслью, и поставщиков товаров в Россию, в том числе электроники.

Кроме того, санкции направлены против лиц и компаний, участвующих или участвовавших в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Санкции также коснутся тех, кто извлекает выгоду от сотрудничества с российским правительством или поддерживает его.

Ранее Великобритания также ввела санкции против России. Ограничения коснулись 100 объектов в российском военном, энергетическом, финансовом секторах, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.

Кроме того, вместе с партнерами Лондон работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, финансирующие войну.

Санкции ЕС против России

Еще в марте Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины.

В начале мая Европейская комиссия подготовила 17 пакет санкций против РФ. Предлагалось существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его судов.

Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций против русской Федерации.