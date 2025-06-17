Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,35

48,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефтяные танкеры и поставщики товаров в РФ: Великобритания объявила новые санкции против России

танкер
Британия ввела санкции против четырех человек, шести компаний и 20 судов

Великобритания объявила о введении новых санкций против России. 17 июня в британский санкционный список было добавлено 10 физических лиц и 20 судов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте правительства Британии.

Сообщается, что санкции направлены против четырех физических, шести юридических лиц и 20 судов, включая нефтяные танкеры, компании, связанные с морской отраслью, и поставщиков товаров в Россию, в том числе электроники.

Кроме того, санкции направлены против лиц и компаний, участвующих или участвовавших в дестабилизации, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины.

Санкции также коснутся тех, кто извлекает выгоду от сотрудничества с российским правительством или поддерживает его.

Ранее Великобритания также ввела санкции против России. Ограничения коснулись 100 объектов в российском военном, энергетическом, финансовом секторах, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.

Кроме того, вместе с партнерами Лондон работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, финансирующие войну.

Санкции ЕС против России

Еще в марте Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России.   согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины.

В начале мая Европейская комиссия подготовила 17 пакет санкций против РФ. Предлагалось существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его судов.

Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки   начал разработку 18-го пакета санкций   против русской Федерации.  

Автор:
Татьяна Бессараб