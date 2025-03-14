Страны ЕС поддержали продление санкций против российских олигархов еще на полгода: кого исключили из списка

Страны-члены Евросоюза согласились продлить еще на шесть месяцев санкции, которые были применены к физическим и юридическим лицам за неоправданную войну Российской Федерации против Украины, срок которых истекает завтра, 15 марта.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его информации, санкции будут действовать против 2400 физических и юридических лиц.

Известно, что вчера 13 марта послы ЕС не смогли договориться о продлении персональных санкций против России. Об этом топдипломат ЕС сообщил Общественному на условиях анонимности. "Вчера заседание было перенесено, сегодня началось с опозданием, и я думаю, что это будет достаточно жесткая дискуссия", - заявил собеседник.

По сообщению Bloomberg, ЕС настаивает на уже установленном давлении на Россию, в частности, посредством режима санкций. Санкции блока требуют единогласной поддержки 27 государств-членов. Однако ранее Венгрия блокировала это решение о продлении санкций, требуя исключить из списка восемь россиян, среди них были бизнесмены Михаил Фридман и Алишер Усманов.

Йозвяк проинформировал, что из списка были исключены следующие фамилии: Вячеслав Моше Кантор (бизнесмен, миллиардер), Гульбахор Исмаилова (сестра предпринимателя Алишера Усманова), Михаил Дегтярев (министр спорта РФ) и Владимир Рашевский (бывший глава "Еврохима").

Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2025 года.

Напомним, в начале марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России из-за продолжения войны против Украины.

Ранее, в феврале Великобритания объявила о введении более 100 новых санкций, направленных на российскую военную машину, ее финансирование и ключевых лиц, поддерживающих войну против Украины.