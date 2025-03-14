Країни ЄС підтримали продовження санкцій проти російських олігархів ще на пів року: кого виключили зі списку

Посли країн-членів Євросоюзу погодилися продовжити ще на шість місяців санкції, які були застосовані до фізичних та юридичних осіб за невиправдану війну Російської Федерації проти України, термін яких спливає завтра, 15 березня.

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Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" з питань Європи​ Рікард Йозвяк.

За його інформацією, санкції діятимуть проти 2400 фізичних та юридичних осіб.

Хоча, ще вчора, 13 березня, посли ЄС не змогли домовитися про продовження персональних санкцій проти Росії. Про це топдипломат ЄС заявив "Суспільному" на умовах анонімності. "Вчора засідання було перенесено, сьогодні почалося з запізненням, і я думаю, що це буде досить жорстка дискусія", — заявив співрозмовник.

За повідомленнями Bloomberg, ЄС наполягає на вже встановлений тиск на Росію, зокрема, за допомогою режиму санкцій. Санкції блоку вимагають єдиногласної підтримки 27 держав-членів. Однак раніше Угорщина блокувала це рішення про продовження санкцій, вимагаючи виключити із списку вісім росіян, серед них були бізнесмени Михайло Фрідман та Алішер Усманов.

Йозвяк поінформував, що зі списку були виключені наступні прізвища: Вячеслав Моше Кантор (бізнесмен, мільярдер), Гульбахор Ісмаїлова (сестра підприємця Алішера Усманова), Михайло Дегтярьов (міністр спорту РФ) і Володимир Рашевський (колишній глава "Єврохіму").

Обмежувальні заходи діятимуть до 15 вересня 2025 року.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії через продовження війни проти України.

Раніше, у лютому Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.