Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року

Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.

Про це йдеться в урядовому повідомленні Великої Британії.

Це найбільший пакет обмежень, який Лондон запроваджує з перших днів повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російської армії.

Також санкції поширюються на міністра оборони Північної Кореї та інших північнокорейських посадовців, причетних до відправки військ КНДР до РФ.

Основні пункти санкційного пакету:

107 нових санкцій, що посилять тиск на російську економіку та військовий потенціал;

Обмеження щодо ланцюгів постачання російських військових, включаючи компанії в Центральній Азії, Туреччині, Китаї, Індії та Таїланді;

Санкції проти північнокорейських високопосадовців, які причетні до відправки понад 11 000 військових КНДР до Росії;

Обмеження для російських компаній та бізнесменів, що постачали Кремлю західні технології, серед них – компанія "Грант-Трейд" та її власники;

Фінансові санкції – вперше під санкції потрапив іноземний банк, зокрема киргизький "Керемет Банк", який допомагав Росії обходити міжнародні обмеження;

Блокування "тіньового флоту" РФ – 40 танкерів, які перевозили російську нафту на суму понад $5 млрд за останні пів року;

Обмеження щодо 14 російських олігархів та посадовців, включаючи бізнесмена Романа Троценка, чий статок оцінюється в £2,2 млрд.

Міністр закордонних справ Девід Леммі наголосив, що ці заходи є ще одним кроком до ослаблення військового потенціалу Росії.

"Кожна перервана лінія військового постачання, кожен заблокований рубль і кожен викритий учасник агресії Путіна є кроком до справедливого та тривалого миру", - сказав він.

Також Леммі підкреслив, що Україна може здобути мир лише силою, а Велика Британія залишається відданою підтримці Києва.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Велика Британія запровадила наймасштабніший з травня 2023 року санкційний пакет проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців.