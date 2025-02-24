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Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії з 2022 року
Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.
Про це йдеться в урядовому повідомленні Великої Британії.
Це найбільший пакет обмежень, який Лондон запроваджує з перших днів повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під обмеження потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для російської армії.
Також санкції поширюються на міністра оборони Північної Кореї та інших північнокорейських посадовців, причетних до відправки військ КНДР до РФ.
Основні пункти санкційного пакету:
- 107 нових санкцій, що посилять тиск на російську економіку та військовий потенціал;
- Обмеження щодо ланцюгів постачання російських військових, включаючи компанії в Центральній Азії, Туреччині, Китаї, Індії та Таїланді;
- Санкції проти північнокорейських високопосадовців, які причетні до відправки понад 11 000 військових КНДР до Росії;
- Обмеження для російських компаній та бізнесменів, що постачали Кремлю західні технології, серед них – компанія "Грант-Трейд" та її власники;
- Фінансові санкції – вперше під санкції потрапив іноземний банк, зокрема киргизький "Керемет Банк", який допомагав Росії обходити міжнародні обмеження;
- Блокування "тіньового флоту" РФ – 40 танкерів, які перевозили російську нафту на суму понад $5 млрд за останні пів року;
- Обмеження щодо 14 російських олігархів та посадовців, включаючи бізнесмена Романа Троценка, чий статок оцінюється в £2,2 млрд.
Міністр закордонних справ Девід Леммі наголосив, що ці заходи є ще одним кроком до ослаблення військового потенціалу Росії.
"Кожна перервана лінія військового постачання, кожен заблокований рубль і кожен викритий учасник агресії Путіна є кроком до справедливого та тривалого миру", - сказав він.
Також Леммі підкреслив, що Україна може здобути мир лише силою, а Велика Британія залишається відданою підтримці Києва.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Велика Британія запровадила наймасштабніший з травня 2023 року санкційний пакет проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців.