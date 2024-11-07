Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти ВПК Росії за останній рік

Велика Британія запроваджує наймасштабніший з травня 2023 року санкційний пакет проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців

Санкційний список опублікований на сайті британського уряду.

Так, британці оголосили про введення 56 нових санкцій, які спрямовані на зрив постачання ключового обладнання для військової машини Путіна та стримування агресивної діяльності Росії по всьому світу, включно з викриттям корупційних дій проксі-груп Кремля в Африці.

Велика Британія стала першою серед країн G7, що запровадила прямі санкції проти підтримуваної Росією групи найманців під назвою "Африканський корпус", яка створює загрозу стабільності та безпеці на африканському континенті.

У Лондоні зазначають, що нові санкції спрямовані на постачальників, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс, на підтримувані Росією групи найманців, які діють у регіоні Африки на південь від Сахари, а також на агента ГРУ, причетного до застосування отруйної речовини "Новачок" у Солсбері.

"Ці обмеження мають на меті зірвати постачання продукції для російської армії, обмеживши доступ до критично важливих ресурсів, які використовуються для незаконної війни Путіна в Україні" - йдеться у повідомленні британського уряду.

Під санкції, зокрема, потрапили компанії з Китаю, Туреччини та Центральної Азії, які займаються виготовленням і постачанням таких товарів, як верстати, мікроелектроніка та компоненти для безпілотників, що використовуються Росією для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.

Санкції спрямовані проти трьох приватних військових компаній

Згідно з повідомленням, цей новий пакет санкцій також спрямований проти трьох приватних військових компаній, пов'язаних із Кремлем, зокрема Африканського корпусу, а також 11 осіб, залучених до діяльності російських проксі.

Ці структури мають прямі зв’язки з російським урядом і неодноразово загрожували стабільності та безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, здійснюючи серйозні порушення прав людини на всьому континенті.

Міністр закордонних справ Девід Леммі зазначив, що введені санкції продовжуватимуть протидіяти агресивній зовнішній політиці Кремля, підриваючи спроби Росії сприяти нестабільності в Африці та зриваючи постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна. І руйнування незаконних міжнародних мереж, над створенням яких Росія так важко працювала.

"Путін майже 1000 днів у війні, яка він думав, займе лише кілька днів. Він зазнає поразки, а я продовжу тиснути на Кремль і підтримувати український народ у його боротьбі за свободу" - заявив Леммі.

Наголошується, що повідомлення про введені санкції було зроблено напередодні саміту Європейського політичного співтовариства, який проходить 7 листопада в Будапешті, де прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер обговорить заходи протидії російській шкідливій діяльності в Європі та підтвердить непохитну підтримку України.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на 6 місяців санкції щодо осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Також повідомлялося, що уряд Великої Британії 20 липня 2023 року виключив російського бізнесмена, банкіра Олега Тінькова зі свого санкційного списку, куди він потрапив у березні 2022 року.