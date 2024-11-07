Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против ВПК России за последний год

Великобритания вводит самый масштабный с мая 2023 санкционный пакет против российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых Россией групп наемников

Санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

Так, британцы объявили о введении 56 новых санкций, направленных на срыв поставок ключевого оборудования для военной машины Путина и сдерживания агрессивной деятельности России по всему миру, включая разоблачение коррупционных действий прокси-групп Кремля в Африке.

Великобритания стала первой среди стран G7, введшей прямые санкции против поддерживаемой Россией группы наемников под названием "Африканский корпус", создающей угрозу стабильности и безопасности на африканском континенте.

В Лондоне отмечают, что новые санкции направлены на поставщиков, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс, на поддерживаемые Россией группы наемников, действующих в регионе Африки к югу от Сахары, а также на агента ГРУ, причастного к применению ядовитого вещества "Новичок" Солсбери.

"Эти ограничения преследуют цель сорвать поставки продукции для российской армии, ограничив доступ к критически важным ресурсам, которые используются для незаконной войны Путина в Украине" — говорится в сообщении британского правительства.

В санкции, в частности, попали компании из Китая, Турции и Центральной Азии, которые занимаются изготовлением и поставкой таких товаров, как станки, микроэлектроника и компоненты для беспилотников, используемые Россией для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.

Санкции направлены против трех частных военных компаний

Согласно сообщению, этот новый пакет санкций также направлен против трех частных военных компаний, связанных с Кремлем, в том числе Африканского корпуса, а также 11 человек, вовлеченных в деятельность российских прокси.

Эти структуры имеют прямые связи с российским правительством и неоднократно угрожали стабильности и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике, совершая серьезные нарушения прав человека на всем континенте.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми отметил, что введенные санкции будут продолжать противодействовать агрессивной внешней политике Кремля, подрывая попытки России способствовать нестабильности в Африке и срывая поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина. И разрушение незаконных международных сетей, над созданием которых Россия так тяжело работала.

"Путин почти 1000 дней в войне, которую он думал, займет всего несколько дней. Он потерпит поражение, а я продолжу давить на Кремль и поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу" — заявил Лемми.

Отмечается, что сообщение о введенных санкциях было сделано накануне саммита Европейского политического сообщества, который проходит 7 ноября в Будапеште, где премьер-министр Великобритании Кейр Стармер обсудит меры по противодействию российской вредной деятельности в Европе и подтвердит непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, что в сентябре 2023 года Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также сообщалось, что правительство Великобритании 20 июля 2023 года исключило российского бизнесмена, банкира Олега Тинькова из своего санкционного списка, куда оно попало в марте 2022 года.