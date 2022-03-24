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Великобритания вводит новые санкции против стратегических российских предприятий и глав крупнейших банков РФ

Великобритания вводит новые санкции против стратегических российских предприятий и глав крупнейших банков РФ
Трасс сообщила, что Великобритания работает над полным отключением РФ от SWIFT

Великобритания в четверг, 24 марта, ввела новые санкции против российской элиты и бизнеса, направленные против стратегических отраслей, в частности, ограничения введены в отношении оборонного производства и банковского сектора. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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Под санкции попала и крупнейшая в мире компания по добыче алмазов "Алроса" и компания, производящая беспилотники, крупная судоходная группа "Совкомфлот".

Великобритания ввела широкий санкционный пакет против банковского сектора. В частности, под удар попали еще шесть банков, в том числе Альфа-банк, соучредителями которого являются ранее попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.

Новый пакет санкций касается и отдельных лиц, в том числе нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, и.о. директора Сбербанка, первого вице-президента нефтяной компании "Роснефть" Дидье Касимиро.

"Великобритания возглавила усилия по международным санкциям, отключив целые секторы российской экономики, нацелившись на ее оборонные компании, ее торговый и транспортный сектор, а также работая с союзниками над исключением России из финансовой системы SWIFT", — прокомментировала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Галина Данильченко, которую Россия объявила новым "мэром" украинского Мелитополя (город временно оккупирован), также попала в санкционный список Великобритании. Это первый случай, когда человек подвергается санкциям за сотрудничество с российскими войсками, находящимися в настоящее время в Украине.

Компании и частные лица, находящиеся под санкциями, заморозили свои активы в Великобритании и не могут вести дела с британскими гражданами или фирмами. На физических лиц также распространяется запрет на поездки, ограничивающий их поездки в Великобританию или из нее.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат такие санкции.

В то же время любое решение по SWIFT может быть принято только с международного согласия.

Что касается других санкций, то правительство Великобритании запретило гражданам России хранить средства на сумму свыше 50 тысяч фунтов ($66,8 тысячи) в британских банках. Предусматривается отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков. 

Автор:
Вита Молодан