Великобританія запроваджує нові санкції проти стратегічних російських підприємств та голів найбільших банків РФ

Великобританія в четвер, 24 березня, запровадила нові санкції проти російської еліти та бізнесу, спрямовані проти стратегічних галузей, зокрема обмеження введені щодо оборонно промислового та банківського секторів. Про це повідомила прес-служба уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Під санкції потрапила і найбільша у світі компанія з видобутку алмазів "Алроса" та компанія, що виробляє безпілотники, велика судноплавна група "Совкомфлот".

Великобританія запровадила широкий санкційний пакет проти банківського сектору. Під удар потрапили ще шість банків, зокрема Альфа-банк, співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції.

Новий пакет санкцій стосується й окремих осіб, зокрема нафтового магната-мільярдера Євгена Швідлера, засновника Тінькофф банку Олега Тінькова, в.о. директора Сбербанку, першого віцепрезидента нафтової компанії "Роснефть" Дідьє Касіміро.

"Великобританія очолила зусилля щодо міжнародних санкцій, відключивши цілі сектори російської економіки, націлившись на її оборонні компанії, її торговий та транспортний сектор, а також працюючи з союзниками над повним відключенням РФ від фінансової системи SWIFT", — прокоментувала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Галина Данильченко, яку Росія оголосила новим "мером" українського Мелітополя (місто тимчасово окуповане), також потрапила до списку санкцій Великобританії. Це перший випадок, коли людина піддається санкціям за співпрацю з російськими військами, які зараз перебувають в Україні.

Компанії та приватні особи, які перебувають під санкціями, не можуть вести справи з британськими громадянами чи фірмами. На фізичних осіб також розповсюджується заборона на поїздки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон рішуче наполягає на відключенні Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що ні Німеччина, ні Євросоюз не підтримають таких санкцій.

У той же час будь-яке рішення щодо SWIFT може бути прийняте лише за міжнародною згодою.

Щодо інших санкцій, то уряд Великобританії заборонив громадянам Росії зберігати кошти на суму понад 50 тисяч фунтів ($66,8 тисяч) у британських банках. Передбачається відкликання експортних ліцензій на експорт до Росії ряду високотехнологічних товарів та товарів подвійного призначення, зокрема електронних компонентів, які можуть використовуватись для виробництва військових вантажівок.