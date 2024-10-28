РФ не включили в "черный список" FATF: как отреагировала Украина

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) на своем заседании не внесла Россию в свой черный список, несмотря на многочисленные доказательства нарушений РФ стандартов и рекомендаций организаций. Украина призвала другие страны не ждать лидерства глобальных организаций и использовать национальные юрисдикции для защиты своих экономик.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Там приветствовали решение FATF о поддержке приостановления членства России на пленарном заседании на прошлой неделе в Париже.

"В феврале 2023 года FATF предприняла беспрецедентный шаг, приостановив членство России, признав действия страны противоречащими целям организации по содействию сотрудничеству и обеспечению безопасности и целостности глобальной финансовой системы. FATF акцентировала внимание на связях России с государствами, находящимися в черном списке, и его злонамеренной кибердеятельности", — напоминают в ведомстве.

В Минфине отмечают, что с момента приостановки Россия укрепила военные и финансовые связи с Северной Кореей и Ираном.

"Россия поставляла нефть Северной Корее – находящейся под санкциями ООН – в обмен на военную поддержку, и запускала северокорейские баллистические ракеты на украинские города. Недавно Северная Корея направила свои войска в Россию для поддержки ее вторжения в Украину. Аналогично Россия закупила баллистические ракеты в Украину. Иран и укрепил банковское и финансовое сотрудничество между обеими странами", — подчеркивают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что Россия угрожает безопасности и целостности мировой экономики, предоставляя таким государствам как Северная Корея и Иран обходной путь для доступа к международной финансовой системе и ее дестабилизации.

"Кибернападения со стороны России продолжают нарушать работу критически важных сервисов и экономик по всему миру. Например, по сообщениям, Россия защищала и направляла деятельность известной киберпреступной группировки Evil Corp, которая совершала атаки в нескольких странах-членах FATF", — отмечают в Минфине.

Украина призывает правительства стран действовать

В ведомстве акцентируют внимание, что FATF призвала страны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков, которые Россия создает для безопасности и целостности глобальной финансовой системы.

"Однако страны не должны ждать лидерства глобальных организаций. Многие правительства имеют собственные списки юрисдикций высокого риска, которые могут использовать для защиты своих экономик от финансовых преступлений и растущей преступной деятельности России", — призывают в Минфине.

Там добавили, что угрозы, которые Россия несет для надлежащего функционирования глобальной экономики, возрастают по мере того, как она все больше пытается добиться успеха в своей незаконной войне.

В Минфине пообещали продолжить работу с правительствами других стран, чтобы помочь им глубже понимать серьезные недостатки российской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также риски, которые Россия создает для их экономик.

Заметим, в так называемый "черный" список FATF входят КНДР, Иран и Мьянма.

Также FATF внесла Алжир, Анголу, Кот-д'Ивуар и Ливан в так называемый "серый список", то есть в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом организации. Одновременно с этим из "серого списка" был исключен Сенегал.

СПРАВКА:

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) – орган, регулярно оценивающий страны в соответствии с их приверженностью бороться с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Как исключение из FATF повлияет на РФ

Украина инициирует исключение РФ из членов FATF, что усложнит международным компаниям ведение бизнеса со страной-террористом.

Как исключение из FATF повлияет на РФ:

Существенное повышение стоимости ведения бизнеса по РФ. Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики".

Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики". Ограничение торговли России с миром . Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%.

. Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%. Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным.

Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным. Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. В настоящее время режим санкций часто позволяет российским компаниям обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через не попавший под санкции российский банк. Внесение РФ как государства в черный список ликвидирует такие "безопасные убежища" и свободы.

Отметим, международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Ранее Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. С аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.