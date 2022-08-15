Рада призвала исключить Россию из FATF и внести ее в "черный список"

Верховная Рада призвала Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) созвать внеочередное заседание пленума и немедленно приостановить членство России в этой организации.

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За соответствующий проект постановления №7622 проголосовало 305 депутатов, причем ни один не проголосовал против и не воздержался. Парламентарии также призвали FATF "в случае дальнейшего продолжения агрессивной войны" приступить к процедуре исключения РФ из организации.

Президента FATF нардепы просят обратиться в региональные органы, созданные по типу FATF, с требованием прекратить членство в них России и лишить последнюю статус наблюдателя в этих органах.

Кроме того, они призвали включить Россию в "черный список", то есть "список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию", и публично сообщить об этом решении.

Проект постановления был подан 1 августа за авторством 18 нардепов. В пояснительной записке к нему они указывают, что из всех международных организаций именно Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств имеет наиболее действенные рычаги влияния для того, чтобы перекрыть РФ доступ к финансовым ресурсам для продолжения войны против Украины.

Напомним, что в конце мая к странам-членам и наблюдателям FATF обратилось с просьбой внести РФ в "черный список" украинское Министерство финансов.

Однако та по результатам пленума 17 июня ограничилась решением, резко ограничивающим роль и влияние РФ в этой организации, однако не касающимся собственно статуса РФ в ней.

"Полномочия, которые РФ удалось сохранить в организации, доказывают, что реальное влияние этого решения гораздо слабее, чем указано в формулировке официального сообщения FATF", - заявили инициаторы постановления Рады.

По их мнению, не встретив достойного отпора "от ни одного международного института", в том числе и FATF, которая "закрыла глаза на вопиющие нарушения", Россия лишь получила стимул к еще более агрессивным действиям.