Организация по борьбе с отмыванием денег запретила России влиять на принятие ею решений

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) из-за военного вторжения России в Украину решила резко ограничить роль и влияние РФ в этой организации. Как говорится в сообщении организации, такое заявление было принято по итогам прошедшего 17 июня пленарного заседания в Берлине.

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В нем FATF признает роль России, вступившей в нее в 2003 году, в развитии глобальной сети организации в евразийском регионе, однако указывает, что ныне вынуждена прибегнуть к ограничениям для нее.

"Действия России противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать cтандарты FATF", - отмечено в заявлении.

В частности, РФ больше не сможет выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки FATF и в вопросах управления и членства.

"Россия также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки. FATF будет следить за ситуацией и на каждом своем пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений", - говорится в сообщении.

Организации добавляет, что продолжает призывать все страны сохранять бдительность в отношении угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате агрессии РФ против Украины, и напоминает, что все страны должны проявлять бдительность в отношении возможных рисков, возникающих в результате обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы.

Напомним, что в конце мая к странам-членам и наблюдателям FATF обратилось с просьбой внести РФ в "черный список" украинское Министерство финансов. Отметим, что саму Украину исключили из "черного списка" FATF в октябре 2011 года.