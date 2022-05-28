Украина попросила организацию по борьбе с отмыванием денег внести РФ в свой "черный список"

Министр финансов Украины Сергей Марченко обратилась к странам-членам и наблюдателям Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) с просьбой внести Россию в черный список и исключить ее из FATF.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Марченко обратился к 37 министрам финансов стран-членов и наблюдателям FATF. Причиной стало грубое нарушение Россией общих принципов FATF, несоблюдение стандартов организации и влияние страны на безопасность в Украине и мире.

"Последние события указывают на то, что Российская Федерация злоупотребляет своим положением члена FATF, не соблюдает стандарты этой организации. Кроме того, Россия подрывает глобальные усилия по предотвращению финансирования терроризма, распространению оружия массового поражения и отмыванию денег", – отметил министр.

Внесение РФ в черный список не позволит российскому режиму обойти международные санкции, введенные против нее в связи с ее вторжением в Украину, через существующие лазейки. В Минфине говорят, что российское вторжение и так сделало Россию государством с высоким риском для инвестиций и бизнеса, однако многие компании продолжают сотрудничать с агрессором. В то же время списки FATF являются важным ориентиром для многих предприятий и инвесторов, когда они оценивают риски работы с той или иной страной.

"Если Россия будет включена в черный список FATF, риски продолжения ведения бизнеса с Россией возрастут, что сделает ее менее привлекательной для глобального бизнеса. Это также усложнит торговлю с Россией и поможет лишить российскую военную машину финансирования", – добавил Марченко.

Напомним, что саму Украину исключили из "черного списка" FATF в октябре 2011 года. При этом в августе 2010 года FATF заявил, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.