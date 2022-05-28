Україна попросила організацію боротьби з відмиванням грошей внести РФ у свій "чорний список"

Міністр фінансів України Сергій Марченко звернулася до країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням внести Росію до чорного списку та виключити її з FATF.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF. Причиною стало грубе порушення Росією загальних принципів FATF, недотримання стандартів організації та вплив країни на безпеку в Україні та світі.

"Останні події вказують на те, що Російська Федерація зловживає своїм становищем члена FATF, не дотримується стандартів цієї організації. Крім того, Росія підриває глобальні зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, поширенню зброї масової поразки та відмиванню грошей", – зазначив міністр.

Внесення РФ до чорного списку не дозволить російському режиму обійти міжнародні санкції, введені проти неї у зв'язку з її вторгненням в Україну, через існуючі лазівки. У Мінфіні кажуть, що російське вторгнення і так зробило Росію державою з високим ризиком для інвестицій та бізнесу, проте багато компаній продовжують співпрацювати з агресором. У той же час, списки FATF є важливим орієнтиром для багатьох підприємств та інвесторів, коли вони оцінюють ризики роботи з тією чи іншою країною.

"Якщо Росія буде включена до чорного списку FATF, ризики продовження ведення бізнесу з Росією зростуть, що зробить її менш привабливою для глобального бізнесу. Це також ускладнить торгівлю з Росією і допоможе позбавити російську військову машину фінансування", - додав Марченко.

Нагадаємо, що саму Україну виключили із "чорного списку" FATF у жовтні 2011 року. При цьому у серпні 2010 року FATF заявив, що в Україні залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.