Організація у боротьбі з відмиванням грошей заборонила Росії впливати на прийняття нею рішень

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) через воєнне вторгнення Росії в Україну вирішила різко обмежити роль і вплив РФ в цій організації. Як йдеться в повідомленні організації, таку заяву було прийнято за підсумками пленарного засідання, що пройшло 17 червня в Берліні.

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У ньому FATF визнає роль Росії, що вступила до неї в 2003 році, у розвитку глобальної мережі організації в євразійському регіоні, проте вказує, що нині змушена вдатися до обмежень для неї.

"Дії Росії суперечать основним принципам FATF, спрямованим на забезпечення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов'язань з міжнародної співпраці та взаємної поваги, на підставі яких члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF", - зазначено в заяві.

Зокрема, РФ більше не зможе виконувати будь-які керівні чи консультативні функції або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, у процесах експертної оцінки FATF та у питаннях управління та членства.

"Росія також більше не може надавати оцінювачів, рецензентів або інших експертів для процесів експертної оцінки. FATF стежитиме за ситуацією і на кожному своєму пленарному засіданні розглядатиме, чи є підстави для зняття або зміни цих обмежень", - йдеться у повідомленні.

Організація додає, що продовжує закликати всі країни зберігати пильність в питанні загроз цілісності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок агресії РФ проти України, і нагадує, що всі країни повинні виявляти пильність щодо можливих ризиків, що виникають внаслідок обходу заходів, прийнятих для захисту міжнародної фінансової системи.

Нагадаємо, що наприкінці травня до країн-членів та спостерігачів FATF звернулося з проханням внести РФ до "чорного списку" українське Міністерство фінансів. Зазначимо, що саму Україну виключили із "чорного списку" FATF у жовтні 2011 року.