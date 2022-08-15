Рада закликала виключити Росію з FATF та внести її до "чорного списку"

Верховна Рада закликала Групу з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF) скликати позачергове засідання пленуму та негайно призупинити членство Росії в цій організації.

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За відповідний проект постанови №7622 проголосувало 305 депутатів, причому жоден не проголосував проти та не утримався. Парламентарі також закликали FATF "у разі подальшого продовження агресивної війни" розпочати процедуру виключення РФ з організації.

Президента FATF нардепи просять звернутися до регіональних органів, створених по типу FATF, з вимогою припинити членство у них Росії та позбавити останню статусу спостерігача у цих органах.

Окрім цього, вони закликали включити Росію до "чорного списку", тобто "списку юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії", та публічно повідомити про це рішення.

Проект постанови було подано 1 серпня за авторством 18 нардепів. У пояснювальній записці до нього вони вказують, що з усіх міжнародних організацій саме Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів має найбільше дієвих важелів впливу для того, щоб перекрити РФ доступ до фінансових ресурсів для продовження війни проти України.

Нагадаємо, що наприкінці травня до країн-членів та спостерігачів FATF звернулося з проханням внести РФ до "чорного списку" українське Міністерство фінансів.

Однак та за результатами пленуму 17 червня обмежилася рішенням, яке різко обмежує роль і вплив РФ в цій організації, однак не стосувалося власне статусу РФ у ній.

"Повноваження, які РФ вдалося зберегти в організації, доводять, що реальний вплив цього рішення набагато слабший, ніж це зазначено у формулюванні офіційного повідомлення FATF", - заявили ініціатори постанови Ради.

На їхню думку, не зустрівши гідної відсічі "від жодного міжнародного інституту", зокрема й FATF, що "заплющила очі на кричущі порушення", Росія лиш отримала стимул до ще більш агресивніших дій.