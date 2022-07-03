Росію та Білорусь виключать з Асоціації поштових операторів

Вперше в історії існування Асоціації Європейських державних поштових операторів PostEurop членські права "пошти Росії" та "Білпошти" припинені на невизначений термін.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Зазначається, що призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі упускають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі. А це вплине на їхні стосунки з іншими поштами світу.

"Щоб це стало можливим, Рада директорів Асоціації спеціально внесла зміни до свого Статуту. Уявляєте масштаби підтримки України? Наша робота на поштовому фронті триває і продовжуватиметься доти, доки не припиняться терористичні акти з боку Росії", - зазначили в "Укрпошті" .

Нагадаємо, що наприкінці травня до країн-членів та спостерігачів FATF звернулося українське Міністерство фінансів із проханням внести РФ до "чорного списку".