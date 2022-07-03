Россию и Беларусь исключат из Ассоциации почтовых операторов

Впервые в истории существования Ассоциации Европейских государственных почтовых операторов PostEurop членские права "почты России" и "Белпочты" приостановлены на неопределенный срок.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочта".

Отмечается, что приостановление членства в Ассоциации означает, что почты России и Беларуси упускают возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли. А это точно повлияет на их отношения с другими почтами мира.

"Чтобы это стало возможным, Совет директоров Ассоциации специально внес изменения в свой Устав. Представляете масштабы поддержки Украины? Наша работа на почтовом фронте продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся террористические акты со стороны России", - отметили в "Укрпочте".

Напомним, что в конце мая к странам-членам и наблюдателям FATF обратилось украинское Министерство финансов с просьбой внести РФ в "черный список".